Los 75 del genial Steven Spielberg

Es uno de los directores más reconocidos del mundo del cine y muchas de sus películas rodadas a finales del siglo XX son ya clásicos y cintas de culto. Steven Spielberg tiene una vasta carrera con títulos tan famosos como “Jaws”, “E.T. the Extra-terrestrial” o “Shindler’s List”, entre muchos otros filmes, y ahora con 75 años.

+++ El director y productor de cine estadounidense Steven Allan Spielberg, cuyas diversas películas van desde la ciencia ficción hasta dramas históricos y gozaron de una popularidad y un éxito de crítica sin precedentes, nació el 18 de diciembre de 1946 en Cincinnati (Ohio, EE.UU).

+++ En 1975 llegó su primer gran éxito, “Jaws” (Tiburón) sobre el que afirmó: “Tuvimos la arrogancia de rodar en el océano. Si lo hubiéramos hecho en un tanque no creo que ‘Jaws’ hubiese tenido mucho éxito porque se vería realmente falso. Con esa decisión surgieron innumerables problemas”.

+++El director de decenas de películas de éxito, ya clásicos, cumple 75 años dirigiendo un remake de “West Side Story”, un filme musical de romance, que considera “una historia muy relevante para los tiempos que vivimos” y del que se siente “muy orgulloso y honrado” en estos momentos de su carrera.

Es difícil encontrar a alguien que no pueda nombrar al menos una película de Steven Spielberg.

Uno de los nombres más reconocidos de la industria del cine, específicamente de la ciencia ficción, y por lo tanto uno de los padrinos de Hollywood. Steven Spielberg supo construir su carrera como director y al mismo tiempo como uno de los magnates con más dinero en el mundo. Conoce su trayectoria aquí.

Para la gran mayoría de los fanáticos del cine, indiferentemente de la generación a la que pertenezcan, hablar de Steven Spielberg significa mencionar a uno de los grandes de la historia. Tanto para sus colegas como para el resto de la humanidad, Spielberg es pionero en su arte y es además uno de los principales directores y guionistas en construir el «segundo Hollywood».

Al inicio de su carrera se dedicó a construir una reputación inquebrantable como uno de los reyes de la ciencia ficción, donde nos dejó algunas de las películas más épicas de la historia como Tiburón o E.T, pero en años posteriores se interesó por temas un tanto más humanitarios con filmes como La Lista de Schindler, catalogada como una de las 100 mejores películas de toda la historia.

Su legado va más allá de ser un gran director, guionista y productor, pues también se ha hecho famoso por sus acciones humanitarias y además, también es uno de los más ricos en la industria del entretenimiento, siendo hasta la fecha el director que más ha recaudado dinero en toda la historia.

Primeros aires de director

Steven Spielberg nació el 18 de diciembre de 1946 en el estado de Ohio, perteneciente a una familia judía asquenazí. Desde que era un adolescente se vio sumamente interesado en el cine, sabía que quería ser director, así que, en plan amateur, hacía varias películas de 8mm junto a sus amistades.

Su primer cortometraje tiene mucho mérito, pues a una corta edad ya trabajaba mucho con maquetas para crear las escenas sobre un accidente de tren (de eso iba la trama del corto). Spielberg adulto comentó que para él, todo comenzó gracias a una asignación que le tocó hacer cuando era un niño scout para conseguir una insignia de mérito, donde a él se le ocurrió grabar un corto de 8mm llamado «El Duelo Final». Fueron 9 minutos que significarían el inicio de una épica carrera en el cine.

Mira fotografías de sus primeros años en este vídeo de Biography:

De ahí en adelante comenzaron los éxitos, y su nombre empezó a escucharse entre los vecinos y luego entre los desconocidos. Cuando tenía trece años dirigió una película de 40 minutos llamada Escape a Ninguna Parte, por la cual ganó su primera premiación.

En 1964 escribió y dirigió Firelight, un filme de ciencia ficción con un presupuesto de 500 dólares, la cual recaudó 501 dólares -sí, su primera ganancia fue de un dólar-. En ese tiempo, el joven Spielberg hacía otros largometrajes sobre la Segunda Guerra Mundial basándose en relatos que le contaba su padre.

Era un niño normal cursando sus estudios también con normalidad, pero dentro de este tiempo también asistió a la escuela hebrea, lo cual consideró una época un tanto «extraña». Él era un niño muy judío, y sentía vergüenza por serlo ante sus amigos, pues no sabía bien cómo explicarle las tradiciones que tenía su familia, no es que sintiese pena por ser judío, de hecho lo es con orgullo, pero sí admite que tuvo algunos problemas en aceptarlo en un principio, además de que sufrió de ataques antisemitas por parte de niños de su colegio.

Ya viviendo en California, presentó una solicitud para cursar estudios en la escuela de cine de la University of Southern California, pero nunca lo aceptaron. Luego de esto, ingresó en California State University en Long Beach y se unió a la fraternidad Theta Chi. Aquí recibió las herramientas necesarias, pero realmente todo comenzó al entrar como pasante en Universal Studios, donde no se le pagaba pero él asistía todos los días de la semana como colaborador del departamento de edición.

En esta época, específicamente en 1968, Steven realizó su primer corto profesional para presentarlo en salas de cine, llamado Amblin. Este título fue el que utilizó años después para darle un nombre a su productora Amblin Entertainment.

Los 70s: el inicio de una leyenda y Tiburón

Gracias a su excelente desempeño en la empresa, Universal finalmente lo contrata y Spielberg comienza a trabajar como director de algunos episodios de series como Columbo y Marcus Welby, M.D., pero él siempre apuntó al cine y su oportunidad se dio al realizar la versión para salas del telefilme Duel.

En 1974 Steven estrena en gran pantalla su película The Sugarland Express, la cual no fue tan conocida al principio -se trataba de un director totalmente inexperto para los ojos de los demás- pero que a pesar de esto, obtuvo buenas críticas y buenas ventas en taquilla.

En 1975, Universal toma una de las decisiones más valientes y acertadas, pues aprobó el financiamiento del filme Tiburón, dirigida y escrita por Steven Spielberg.

Su producción fue un tanto caótica, pues varios accidentes ocurrieron en medio de todo, y el ambiente era bastante tenso porque el presupuesto para realizarla era muy gordo. Spielberg definitivamente quería hacer todo excelente y se lució en el intento, pues sus increíbles efectos especiales y trucos de mercadotecnia -que valieron muchísimo dinero- hicieron que Tiburón reventara las taquillas y marcara un antes y después en la historia de la ciencia ficción, todos estaban fascinados con el nombre Steven Spielberg y querían seguir sabiendo de él.

Por esta época también nace la amistad entre Steven Spielberg y George Lucas, quien en 1977 inaugura su ópera espacial Star Wars con ayuda de su buen amigo Steven. También en 1977 se estrena Close Encounters of the Third Kind, una historia que Steven estaba escribiendo desde hacía años y que dedicó su tiempo total a hacerla, incluso rechazando otras películas de renombre como Tiburón 2, King Kong y Superman para dedicarse de lleno a esa producción. Como estaba previsto, esta película fue un éxito rotundo.

Los 80s, Indiana Jones, E.T y Poltergeist

Durante esta época, Spielberg y Lucas se encontraban en la necesidad de crear un filme que rescatara esas típicas películas de aventuras de los 20s y 30s, y en el proceso, entre tantos actores, se atravesó el nombre de Harrison Ford, pues a Spielberg le había encantado su actuación de Han Solo en El Imperio Contraataca.

George Lucas no se sentía muy seducido a esta idea, pero finalmente se convenció y así es como nació el personaje Dr. Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark, estrenada en 1981. Es obvio decir que fue un exitazo de película y que se posicionó como una de las mejores de toda la década de los 80s.

E.T El Extraterrestre se convirtió en su película más taquillera, y no sólo de él, sino que una de las más taquilleras de ¡todos los tiempos!

Durante este tiempo ya Spielberg se había hecho la idea de que tenía que volver a hacer algo con una de sus temáticas favoritas: el espacio, y sí, justo lo que estás pensando, en 1982 E.T El Extraterrestre se convirtió en su película más taquillera, y no sólo de él, sino que una de las más taquilleras de ¡todos los tiempos! Solo fue superada en 1977 por Jurassic Park, ¡otra dirigida por él!

E.T es una pieza espectacular, su gran obra de arte, no sólo la fotografía es preciosa, con una escenografía muy típica de la época, sino que también Spielberg cuidó todos los detalles y fue el primero en hacer de un extraterrestre nada atractivo físicamente, un personaje sumamente amigable y que todos amamos, sin importar la edad.

Ya de ahí en adelante hablamos más de lo mismo, éxitos tras éxitos: la secuela de Indiana Jones: Indiana Jones and the Temple of Doom (1984), Gremlins (1984) y Back to the Future (1985), entre otras un poco menos sonadas.

Para finalizar esta década espectacular para este director, en 1989 se estrena la tercera edición de Indiana Jones: Indiana Jones and the Last Crusade (1989), demostrando que esa teoría de que las sagas son malas, es totalmente falsa, pues para muchos fanáticos y críticos, esta es quizás la mejor de las tres.

La maldición de Poltergeist

En 1982, Steven Spielberg tenía entre ceja y ceja la idea de E.T y Poltergeist, pero como no se podían dirigir dos películas al mismo tiempo, se dedicó a la primera y a la producción de la segunda, siendo dirigida por Tobe Hooper, el mismo director de Masacre en Texas (1974).

El guión de la película fue escrito por Steven y de acuerdo al equipo de rodaje, prácticamente fue dirigida por completo por él también. Todo comenzó por el perfeccionismo de Spielberg, quien no se sentía completamente cómodo con el estilo de rodaje de su colega Hooper y que poco a poco fue dándole consejos hasta que prácticamente terminó siendo dirigida por Spielberg.

Desde que se estrenó hasta la actualidad, se creó esta especie de «leyenda urbana» que indica que existe algún tipo de maldición en la película, la cual está sustentada en hechos que en realidad son tenebrosos. Por ejemplo, la actriz JoBeth Williams afirmó que los esqueletos utilizados en la escena de la piscina de la primera película de Poltergeist fueron reales, y eso no se le informó al elenco sino tiempo después.

DATO:La razón por la cuál las personas creen que existe una especie de «maldición» se debe a que la niña protagonista, Heather O’Rourke, quien interpreba a Anne, falleció en 1988, a los 12 años de edad debido a una estenosis intestinal; Dominique Dunne, que interpretó a la hermana Dana, falleció en 1982 al haber sido asesinada por su pareja; el actor Julian Beck, quien interpretó al Reverendo Kane, murió en 1985 en el rodaje de la segunda parte a causa de un cáncer de estómago; y, finalmente, el actor Will Sampson, quien apareció en la segunda película, falleció en 1987 por complicaciones a causa de un trasplante de corazón.

Las muertes seguidas y trágicas sorprendieron a todo el mundo, y gracias a esto se creó una leyenda, pero Spielberg ni ningún miembro de la producción comentaron algo al respecto, ¿simple mala suerte?

Los 90s, otra fase de Spielberg: Hook, Jurassic Park y La Lista de Schindler

Los que pensaron que los años dorados de Steven Spielberg habían quedado atrás, se equivocaban una vez más, pues esta mente maestra tuvo otra genial década en los 90s. Inicialmente se estrenó Hook en 1991, su versión única de Peter Pan -este era un proyecto que él tenía muchas ganas de realizar, pues consideraba Peter Pan su historia favorita de Disney-, la cual fue protagonizada por Robin Williams, aunque el plan original era que Michael Jackson fuese el protagonista.

Luego de Hook, la cual fue exitosa pero no al nivel de E.T o Back to the Future, Spielberg tuvo un fantástico año, cuando en 1993, estrenó Jurassic Park, una historia de fantasía que hizo que el mundo se enamorara de los olvidados dinosaurios.

Esta película fascinó a todos, pero sorprendentemente, fue opacada por La Lista de Schindler, dirigida también por el maestro Spielberg, la cual fue estrenada en el mismo año. En esta segunda película, Spielberg tachaba de su lista otro tema que él quería tocar a mayor escala: el humanismo y los sucesos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial. }

Un filme totalmente en blanco y negro que toca la fibra más sensible de cualquier persona que la vea, y claro, una obra maestra impecable, tanto así que Spielberg se llevaría orgullosamente el Óscar a Mejor Director y Mejor Película

En 1997 estrena Amistad y la segunda edición de Jurassic Park: The Lost World, y en 1998 cierra la década con Salvando al Soldado Ryan, otro gran clásico del cine que le otorgó su segundo Óscar.

Los 2000s: Inteligencia Artificial, Atrápame si Puedes y La Terminal

Inician los 2000s con ganas de volver de lleno a la ciencia ficción, estrenando en el 2002 Inteligencia Artificial, la cual tenía la intención de ser un homenaje al director Stanley Kubrick. En 2002 también se estrena Atrápame si Puedes y Minority Report.

En el 2004 Steven Spielberg se estrena con una película algo distinta a lo que venía acostumbrado a hacer: La Terminal, protagonizada por Tom Hanks y con una trama dramática muy simpática y también con algo de romance, para sorpresa de los no creyentes, fue todo un éxito, parecía ser que donde Spielberg ponía el ojo, ponía la bala.

En 2005, se estrenó una película dirigida y producida por Spielberg que quizás ocasionó más molestias: Primero con Múnich. La trama se desarrollaba en la masacre ocurrida en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, la cual generó polémica porque aún siendo Steven Spielberg judío, se considera que en el filme casi demuestra una visión salomínica, entonces los judíos lo pusieron directamente en su lista negra y los propalestinos se sintieron ofendidos por la equidad existente, alegando que o se es, o no se es. Steven se defendió diciendo que daría su vida tanto por Israel como por Estados Unidos.

Para quitarse un poco el mal sabor de boca que dejó su película anterior, también en 2005 se estrena La Guerra de los Mundos, aplaudida por gran parte de la crítica. En el 2008 se estrena Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, la cual arrojó diversas críticas con sentimientos encontrados, para algunos estaba bien, pero para muchos era innecesaria hacerla luego de la anterior y épica trilogía.

Ya la segunda parte de los 2000s (la cual inicia en el 2010), y con Steven retirado como director, ha proporcionado sus películas nombradas que tal vez no han alcanzado los mismos números que sus mayores éxitos, pero que tampoco han pasado por debajo de la mesa. Entre esas destacan: Las Aventuras de Tintin: El Secreto del Unicornio (2011), con una animación avanzada y ganadora del Globo de Oro como Mejor Película Animada.

Esta película significó mucho para Steven y su arte, pues el creador francés de la historia de Tintin, Hergé, había comentado en su tiempo que si alguien podía hacerle justicia a su personaje, sería Spielberg. De hecho en 1983 se había acordado una reunión entre Steven y Hergé, pero este murió una semana antes del encuentro, así que quedó por parte de la esposa del francés otorgarle a Spielberg los derechos y no fue hasta 2010 cuando se reunió con Peter Jackson y le dieron vida en 3D al querido Tintin.

War Horse es otra película de 2011 destacada y nominada al Óscar, con aires similares a La Lista de Schindler. En 2012 se estrena Lincoln y en el 2014 emite un comunicado indicando que está trabajando en una serie sobre el videojuego Halo, el cual estará disponible sólo para los usuarios premium de Xbox Live, y sólo disponible en la plataforma Xbox One.

Entre sus proyectos rumoreados, Spielberg adquirió los derechos de la novela Chocky, del autor John Wyndham, y también compró los derechos para producir e incluso dirigir una película sobre Martín Luther King Jr. En el 2014 se confirmó la secuela de The Goonies, pero no se sabe a ciencia cierta si Steven va a dirigirla, aunque manifestó en años anteriores que sentía el deseo de hacerlo.

Walt Disney Company anunció en 2016 la quinta entrega de Indiana Jones, la cual contará también con la participación de Spielberg pero esta vez sin la presencia de George Lucas en la producción. Se dice que se vienen muchos proyectos para esta década y los próximos años, aseveración que no ponemos en duda. Algunos comprenden el contrato que tiene Spielberg para dirigir la película Cortes, la cual trata sobre la vida del español Hernán Cortés, y también la adaptación de la novela It’s What I Do, sobre la periodista Lynsey Addario.

La interminable lista de producciones de Spielberg

Como hemos comentado anteriormente, el maestro Spielberg no sólo ha puesto sus intereses en la dirección, sino que también ha tenido sus grandes aciertos en la producción de varias películas, como lo son Transformers, Los Picapiedras, Casper, Hombres de Negro, Back to the Future, Impacto Profundo, Jurassic Park y la famosa Poltergeist. Entre los dibujos animados producidos por él destacan: Fenomenoide, Las Aventuras de los Tiny Toons, Animaniacs y Pinky y Cerebro.

No podemos obviar que además de tener su propia productora, Amblin Entertainment, Steven Spielberg también fundó junto a Jeffrey Katzenberg y David Geffen la compañía DreamWorks SKG en el año 1994. Esta productora ha acobijado grandes filmes como Gladiador, Náufrago, American Beauty, Madagascar, Shrek, Mi Villano Favorito y muchísimas otras más.

Steven y su lado humanitario

Una de las características más admirables de Spielberg es su parte humanitaria, esa chispa que siempre ha tenido de querer compartir algo de lo que se ha ganado, dar una mano por el mundo. Se mantiene activo donando grandes cantidades de dinero a organizaciones de la Segunda Guerra Mundial, así como también a la Righteous Persons Fundation y otros proyectos judíos.

En una agenda tan ocupada ha dedicado parte de su tiempo a formar parte de la Junta de Consejeros de la Escuela de Cine-Televisión de la California State University, su casa de estudios.

En relación a su vida personal, Steven estuvo casado entre 1985 y 1989 con la actriz Amy Irving, y luego se volvió a casar en 1991 con la actriz Kate Capshaw.

Su lista interminable de éxitos lo han catalogado como uno de los reyes de Hollywood, de hecho, lleva el nombre de «El Rey Midas de Hollywood». De acuerdo a Forbes, el patrimonio de Spielberg que no para de engordar constituye más de 4.000 millones de dólares, donde se hizo el cálculo de que sus películas han recaudado más de 10.000 millones de dólares alrededor del mundo.

Frases célebres de Steven Spielberg