Alex González de Maná y su experiencia en el musical sobre la Malinche

Ciudad de México, 19 dic (EFE).- Alex González, batería de Maná, incursionó en el mundo del musical con el proyecto liderado por el compositor español Nacho Cano, “Malinche”, cuyo primer tema, “México mágico”, fue develado a todos los fans.

“Nunca había estado en un musical antes, mi trabajo fue grabar baterías en un estudio de grabación para ciertos temas que se tocarán en la obra de teatro y mi idea es que cuando ya se presente la obra pueda ir a Madrid o a México a darme una vuelta para tocar en vivo”, contó en entrevista con Efe González.

Esa posibilidad de estar en un escenario de forma diferente a un concierto le emociona. “Ha de ser interesante estar tocando y ver a tanta gente actuar y bailar”, aseguró.

Alex se considera muy amigo de uno de los creadores de la agrupación Mecano, y se encontraba en Miami cuando en 2017 recibió la llamada de Cano para contarle el proyecto en el que estaba trabajando.

Al escuchar que la idea de Cano se trataba de un musical basado en la supuesta historia de amor que había vivido el conquistador español Hernán Cortés con la traductora azteca Malintzin -conocida como la Malinche-, González le dio algunos consejos para que lo llevara a cabo.

“Le dije que no dudaba para nada en la cuestión musical pero que era importante que se empapara del tema con historiadores y la gente de México, que como es una historia del mestizaje y él siendo español, no tuviera conflicto”, asegura González.

Un año más tarde Cano lo contactaría para invitarlo a las grabaciones de la música de la “Malinche” que se llevarían a cabo en Nueva York y González aceptó.

“México mágico” es solo una de las muchas canciones y temas instrumentales en las que Alex participó y actualmente se puede ver un poco del trabajo que juntos llevaron a cabo en el documental que se encuentra en Netflix bajo el nombre “Making Malinche by Nacho Cano”.

“Con Nacho me río y me divierto mucho, se grabaron muchas cosas en audio y video y me siento muy honrado de ser parte”, confiesa González.

EN LA CIMA CON MANÁ

Mientras todo esto se desarrolla, Alex sigue formando parte de una de las agrupaciones de rock en español más influyentes y que en la actualidad está celebrando 35 años de carrera.

Recientemente, Maná anunció que tendrán una residencia en el Forum de Los Ángeles, en el que planean tocar “hasta que la gente se canse” de ellos.

“Con Maná la cosa va alucinante, como la gran mayoría de las bandas nos hemos ido poniendo al tanto de cómo va la cuestión del coronavirus, el próximo año tenemos una residencia en Los Ángeles y es el único lugar en el que vamos a estar tocando en Estados Unidos”, explica González.

Pero México será el segundo país en tener la visita de la banda originaria de Guadalajara, Jalisco, mientras que el resto del mundo tendrá que esperar la llegada de Maná hasta el 2023 con una “enorme gira” que están planeando.

Además, siguen trabajando en las colaboraciones de sus grandes éxitos de las que ya se han escuchado temas junto a Joy y Alejandro Fernández del que espera el 2022 sea el año en que terminen de presentar dicho disco.

“Para el 2023 además ya se está hablando de que va a haber un álbum de estudio, el último fue ‘Cama incendiada’ en el 2015 y los fans nos los piden, además nosotros tenemos muchas ganas de sacar nueva música”, finaliza.