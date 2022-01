El Gobierno pide desestimar demanda de familias migrantes separadas por Trump

Los Ángeles, 6 ene (EFE).- El Gobierno del presidente, Joe Biden, pidió a un tribunal federal en California desestimar una demanda presentada por tres familias separadas por la política de “tolerancia cero”, una acción calificada este jueves por los abogados de los inmigrares como una “traición a sus promesas de campaña”.

En la petición, presentada la noche de este miércoles ante el Tribunal de Distrito en San Francisco, el Departamento de Justicia solicitó que se desestime la demanda presentada por tres padres inmigrantes y sus tres hijos, que fueron afectados por la política que en 2018 separó a más de 5.000 niños de sus padres tras cruzar la frontera sur del país.

La demanda busca responsabilizar al Gobierno de los EE.UU. por el daño que sufrieron cuando los funcionarios federales los separaron por la fuerza en la frontera por la política establecida por la Administración del expresidente Donald Trump (2017-2021).

En un comunicado, los abogados de Lawyers’ Committee for Civil Rights of the San Francisco Bay Area (LCCRSF, por su sigla en inglés,) que representan a los inmigrantes (Wilbur PG, Erendira CM y Joshua GG) y sus hijos, calificaron la acción del Gobierno demócrata como una “traición a las promesas de campaña de Biden”, que dijo que protegería a estas familias.

Resaltaron que en agosto de 2021, una de las demandantes, Erendida C.M., asistió a una reunión de las familias separadas con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

“El secretario Mayorkas nos dijo que era su trabajo apoyarnos después de lo que sufrimos. Me siento traicionado y profundamente triste ahora que nos están peleando en la corte. Queremos justicia y asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder”, dijo la inmigrante en un comunicado.

En este sentido Bree Bernwanger, abogada de LCCRSF, advirtió que “las acciones (del Gobierno) hablan más que las palabras, y al enviar a sus abogados para tratar de sacar a las familias separadas de los tribunales, la Administración Biden está defendiendo efectivamente la política de separación familiar cruel e ilegal de Trump”.

Por su parte el abogado Christopher Sun, del bufete Keker, Van Nest & Peters, que también representa a las familias, indicó que “la política de separación familiar fue un fracaso humanitario y una flagrante contradicción de la ley estadounidense, lo que probaremos a medida que continúe este litigio”.

La decisión del Tribunal Federal sobre la petición del Gobierno se espera para marzo próximo.

Esta es la primera respuesta de la Administración demócrata a una demanda por separación familiar desde que el Departamento de Justicia cerró abruptamente las negociaciones de un acuerdo global para resolver los reclamos de las familias en diciembre pasado, un mes después de que se filtrara a los medios que se evaluaban compensaciones de hasta 450.000 dólares para unas 940 familias.

La cifra de 450.000 dólares causó una tormenta política usada por los republicanos para criticar al Gobierno Biden y su manejo de la política migratoria.

La Administración demócrata estableció un equipo de tareas dedicado a la reunificación de las familias separadas, y este grupo ha logrado el reencuentro de más de 100 familias hasta diciembre, según las última cifras reveladas por el Gobierno.