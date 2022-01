López Obrador reaparece en público tras recuperarse por segunda vez de covid

Ciudad de México, 17 ene (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció este lunes en su rueda de prensa matutina tras una semana de aislamiento debido a su contagio de coronavirus.

“Ya salimos del contagio, nos fue bien. Es demostrable que esta variante (ómicron) no tiene la misma gravedad de la anterior, de la variante delta, en síntomas y también en tiempo de recuperación”, dijo el mandatario desde el Palacio Nacional.

El presidente agregó que “esto es bueno para que no nos espantemos”.

“De todas formas hay que cuidarnos de evitar contagios porque, eso sí, se trata de una variante muy contagiosa”, recordó el líder mexicano, quien señaló que “están creciendo mucho los contagios en el país”.

“Pero no así las hospitalizaciones y lo más importante no hay incremento en fallecimientos, eso es muy importante”, apuntó.

Una vez más, dijo que “ayuda mucho” la vacunación y por ello instó a toda la población a aprovechar la vacuna de refuerzo que ya se aplica en el país para algunas franjas de edad.

“Con esa vamos a lo seguro, con la vacuna de refuerzo, son menos los síntomas y no nos agravamos”, apuntó el mandatario.

Finalmente, agradeció el apoyo y la atención que le brindó la gente.

“Amor con amor se paga, es recíproco, yo quiero mucho y lo digo de manera sincera al pueblo de México y mucha gente me quiere y se preocupa por mi situación de salud”, subrayó.

Y también agradeció las muestras de “solidaridad” de líderes en el extranjero.

“Vamos hacia adelante, a seguir trabajando de tiempo completo, porque estuve trabajando pero no es lo mismo. Ya cuando no tiene uno el contagio ya puede uno volver a todas las actividades y tener reuniones presenciales que no se pueden tener cuando se padece de covid”, concluyó.

López Obrador apareció el lunes pasado en su conferencia con síntomas de catarro, aunque aseguró que solo era una gripe. Horas después se hizo un test y dio positivo a covid-19 por segunda vez en un año.

Esto fue una semana después de haber estado en contacto con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quien dio positivo unos días antes que el mandatario.

Durante su convalecencia, el mandatario participó por videollamada en varios eventos oficiales e incluso mantuvo una reunión presencial con dos miembros de su gabinete, en un acto que se retransmitió en directo y en el que López Obrador aprovechó para dar remedios caseros contra esta variante de la covid-19, que aseguró que solo causa síntomas leves.

El mandatario dio positivo por la covid-19 por primera vez a finales de enero de 2021 y en esa ocasión estuvo dos semanas en aislamiento.