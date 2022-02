El ‘clic romántico’ está en el corazón y la piel

Siempre se habla de “la química” de los enamorados, pero la física y la fisiología también influyen en la mutua atracción de dos personas. La sincronización de la frecuencia cardíaca y de la facilidad con que sus pieles conducen la electricidad, desvela si dos personas se sienten atraídas entre sí, según una universidad neerlandesa.

+++ Una psicóloga de la Universidad de Leiden (Países Bajos)registró y analizó las reacciones y los modos de comportarse de un grupo de mujeres y hombres que no se conocían, al encontrarse con una posible pareja en una ‘cabina de citas a ciegas’ de la vida real.

+++ Eliska Prochazkova observó los indicios de la conexión romántica, que se producen con algunas personas y no con otras, descubriendo que cuando dos desconocidos se atraen, sus ritmos cardíacos y la conductancia de sus pieles tienden a sincronizarse.

++ Si uno de los participantes en la ‘cita a ciegas’ se sentía atraído por su pareja aleatoria, su ritmo cardíaco se sincronizaba con el de esa otra persona. Si aumentaba o se reducía, también lo hacía el del otro participante en la cita. La conductancia de la piel seguía el mismo patrón”, según puntualiza Prochazkova.

