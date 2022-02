Apenas poco más de la mitad de cánceres infantiles logran curación en México

Ciudad de México, 10 feb (EFE).- Apenas la mitad de los pacientes pediátricos con cáncer pueden lograr la curación en México, principalmente debido al retraso en el diagnóstico y la escasa cultura de donación de médula ósea en el país.

“El índice de curación de cánceres pediátricos en México es apenas del 55%, en algunos estados solo del 40; mientras que en países desarrollados la tasa de curación es del 90 %”, señaló en una conferencia de prensa, Oscar González Ramella, médico pediatra y especialista en hemato-oncología y trasplantes de médula ósea pediátrica.

Explicó que el cáncer es considerado un problema de salud pública global, ya que representa la principal causa de muerte por enfermedad entre 5 y 14 años de edad en casi todo el mundo, pues cobra la vida de 2.000 menores anualmente.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer infantil representa el 5% de todos los tumores malignos en el mundo y cada año se agregan entre 175.000 y 250.000 casos nuevos, siendo la tasa de incidencia mayor entre los 4 y 9 años de edad.

En México se estima que existen anualmente entre 5.000 y 7.000 casos nuevos de cáncer en menores de 18 años. Entre los que destacan principalmente la leucemia aguda linfoblástica.

“Por ello es importante estar atentos a síntomas como fiebre que dure más de dos semanas, moretones sin explicación o hemorragias y llevar inmediatamente al niño con un especialista”, precisó.

LA DONACIÓN, UNA HERRAMIENTA PARA SALVAR VIDAS

Alexander Sánchez fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda hace tres años y medio. El menor, que entonces estaba a punto de cumplir 15 años, reconoció que fue difícil llegar al diagnóstico pues en un principio pensaron que su padecimiento tenía que ver con una infección de paperas.

“Estaba pálido, tenía moretones, me sentía muy cansado. Fuimos al doctor porque tuve un golpe en la mandíbula, pensaban que tenía paperas, me mandaron al maxilofacial, me seguí sintiendo mal, me salieron más moretones, seguía pálido y fue hasta que llegué a otro doctor que me dijo que podía tener leucemia”, relató el pequeño.

Tras confirmarse el diagnóstico, le dijeron que el cáncer estaba avanzado, e incluso se había extendido a los testículos, por lo que la opción más viable de tratamiento era un trasplante de médula ósea, sin embargo, Alexander no tenía un donante compatible.

Maribel Rodríguez, madre del joven, relató que fueron meses de incertidumbre hasta que con la ayuda de la empresa Be The Match, especializada en buscar donadores compatibles en todo el mundo, lograron encontrar un donador para Alexander quien hoy ya tiene 18 años.

Karla Martínez, líder del Centro de Apoyo a Pacientes de Be The Match México, señaló que la donación de médula ósea sigue teniendo muchos mitos a su alrededor.

La empresa cuenta con una base de donadores que con solo una muestra de saliva se han inscrito para donar su médula a quien lo requiera y sea compatible en cualquier parte del mundo.

“Gracias a ello, en México hoy tenemos una red de 16 hospitales y llevamos hasta el momento 43 procedimientos, 38 de ellos pediátricos”, precisó.

Finalmente, Alexander agradeció a su donador, y pidió a los padres estar siempre atentos de cualquier síntoma extraño de sus hijos, ya que una pequeña sospecha les puede salvar la vida.