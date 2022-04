Mauro Castillo presenta “Chacha Me” tras éxito de “We Don’t Talk About Bruno”

Los Ángeles, 1 abr (EFE).- El colombiano Mauro Castillo ha vivido en menos de una semana la etapa más estimulante de su carrera artística al presentarse en la ceremonia de los Óscar, protagonizar un vídeo viral de su éxito “We don’t talk about Bruno” y estrenar hoy su nueva canción “Chacha Me”, con la que pretende poner a bailar a “todo el mundo”.

El músico, compositor y actor dijo en entrevista con Efe que finaliza la semana más “increíble” de su carrera artística presentando “Chacha Me”, una apuesta basada en el chachachá. La canción fue grabada en inglés y español.

Define su canción como un tema “muy alegre”, que tiene beneficios terapéuticos. “Si la vida te sacude pues aprovecha y baila. Tú escoges con qué te quieres quedar. Es tu decisión cómo te sientes y cómo afrontas las cosas”, dijo sobre los efectos que espera que el tema tenga en el público.

“Es para poner a bailar a todo el mundo”, agregó.

VIVIENDO EL ÉXITO

Las expectativas de Castillo, de 43 años, sobre su nueva canción están basadas en la experiencia que le dejó el éxito de la canción “We don’t talk about Bruno”, que canta junto a Carolina Gaitán, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz y parte del elenco de la película “Encanto”.

Explica que ambas canciones incluyen a varias generaciones, dando la oportunidad a que grandes y chicos disfruten. “Siento que es algo que nos une”, manifestó.

Precisamente a esa unión de generaciones es que atribuye la aceptación de “We don’t talk about Bruno”, la pegajosa melodía de la banda sonora de “Encanto”, que logró convertirse en la primera canción de una cinta de Disney en llegar al cuarto puesto de la lista de las 100 mejores de Billboard en más de 26 años.

El tema, producido por Lin-Manuel Miranda, alcanzó el puesto que hasta ahora sólo habían conseguido “Can You Feel the Love Tonight?”, de Elton John para la película de “The Lion King” (agosto de 1994), y “Colors of the Wind”, de Vanessa Williams y perteneciente a “Pocahontas” (agosto de 1995).

En los registros de los mayores éxitos musicales de Disney, “We Don’t Talk About Bruno” sólo está por detrás de “A Whole New World”, de la cinta “Aladdin”, que llegó al número 1 en marzo de 1993.

EN EL ESCENARIO DE LOS ÓSCAR

La popularidad de la canción llevó a la producción de la edición 94 de los Óscar a incluir el tema en la gala pese a que no estaba nominada. Castillo estuvo en el escenario del Teatro Dolby, en el corazón de Hollywood, el domingo pasado cantando el tema junto a sus compañeros y los invitados especiales Megan Thee Stallion, Becky G y Luis Fonsi.

El artista colombiano está agradecido por todo lo que le ha dejado la película “Encanto”, donde interpretó al personaje de Félix Madrigal tras ser escogido en un casting abierto.

UN VÍDEO VIRAL

Parte de la acogida sobre su personaje la sintió el lunes pasado cuando un encuentro inesperado con una niña que lo reconoció en Los Ángeles lo convirtió en un fenómeno viral.

Castillo estaba en los estudios de Warner Bros en Los Ángeles cuando se dio el encuentro casual con la pequeña, que se bajó de un carro para tomarse una foto con él.

El artista prefirió hacer un vídeo cantando “We Don’t Talk About Bruno” con la menor. La niña de 10 años resultó ser hija de Eric Jensen, el dueño de una radio en Wisconsin, que tomó un vídeo y lo compartió por su cuenta de Twitter, que a cinco días de ser publicado tiene más de 700.000 reproducciones y ha sido compartido cerca de 7.000 veces.

Ante el fenómeno ha recibido muchas preguntas de cómo lograr hacerse viral, a lo que él contesta: “No hay que hacer, hay que ser”.

Esa especie de “mantra” de trabajar y prepararse para que las cosas se den la aprendió en su niñez en su barrio de Cali, Colombia, donde vio cómo sus padres y los vecinos construyeron una comunidad. “Vi cómo levantaron las paredes de ese lugar con sus manos y eso te marca”, expuso.

Además de seguir educándose todos los días también ha decidido alejarse del “caos” que, según dice, está siempre presente y que hay que tratar de evitar, como el vivido el domingo pasado cuando Will Smith abofeteó al humorista Chris Rock en los Óscar.

“La violencia en ninguna forma está bien”, sostuvo sobre el incidente, en el que opina que las dos figuras se equivocaron.

Considera que la pandemia ha hecho que “todos” hayan “perdido la paciencia”, por lo que propone sanar y “sacudir todo lo malo”, como propone con “Chacha Me”, que trabajó junto a Carlos “El Loco” Bedoya, quien ha colaborado con artistas como Beyoncé, Missy Elliot, Weezer y Mick Jagger y Ricardo Arjona.

La canción es el arranque de un nuevo disco con nuevas propuestas siempre basadas en las raíces de la salsa, los tambores y los instrumentos de viento. “Hay que siempre estar orgulloso de quién eres y de dónde vienes; eso también es parte del éxito”, puntualizó.