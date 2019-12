Giuliani mantiene contactos con exfiscal de Ucrania en un viaje a Europa

Nueva York, 4 dic (EFE).- Rudolph W. Giuliani, abogado personal del presidente de EE.UU., Donald Trump, se reunió en Budapest este martes con un ex fiscal ucraniano, Yuriy Lutsenko, quien se ha convertido en una figura clave en la investigación del juicio político contra el mandatario, según informó este miércoles The New York Times.

A pesar de que los demócratas intensificaron su escrutinio esta semana sobre el papel de Giuliani en la campaña de presión contra el Gobierno ucraniano que está en el centro del “impeachmnet” a Trump, Giuliani ha estado en Europa continuando sus esfuerzos para rebatir las irregularidades de las que los demócratas acusan a Trump.

Hoy mismo, tres juristas especialistas en derecho constitucional, citados a declarar por los demócratas, aseguraron ante el Comité Judicial de la Cámara que el presidente Trump abusó de su poder al pedir a Ucrania que investigase al ex vicepresidente Joe Biden y a su hijo por posible corrupción en ese país.

Luego Giuliani viajó a Kiev el miércoles para reunirse con otros ex fiscales ucranianos.

Los ex fiscales, que se han enfrentado a acusaciones de corrupción, desempeñaron algún papel en la petición de investigaciones sobre el ex vicepresidente de EE.UU, su hijo Joseph R. Biden, el ex embajador de Estados Unidos en Ucrania y ucranianos que difundieron información perjudicial para Trump.

Esos reclamos han sido los cimientos del esfuerzo de Trump y Giuliani para presionar al Gobierno ucraniano para que se comprometa con las investigaciones que beneficiarían a Trump en su campaña de reelección.

Para The New York Times, el viaje a Budapest y Kiev de Giuliani sugiere que no se siente afectado por el intenso escrutinio que lo ha envuelto a él y a sus asociados, incluidas las revelaciones del Comité de Inteligencia de la Cámara el martes de las frecuentes llamadas de Giuliani a la Casa Blanca en los momentos clave de este año.

El viaje europeo se organizó en torno a la filmación de una serie de televisión con Giuliani que está siendo producida y transmitida por un canal de televisión por cable conservador.