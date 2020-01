Demócratas critican el juicio político “amañado” contra Donald Trump

Washington, 21 ene. (EFE).- Los siete legisladores demócratas que harán de “fiscales” en el juicio político al presidente, Donald Trump, que está previsto que comience hoy en el Senado, denunciaron que se trata de un proceso “amañado”, en respuesta a la resolución de los republicanos para establecer las reglas de lo que se conoce en inglés como “impeachment”.

“Este no es un proceso para un juicio político justo. Este es un proceso para un juicio político amañado. Este es el proceso si no quieren que el pueblo estadounidense vea pruebas”, dijo el jefe de los “fiscales”, Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, que lideró la investigación previa a la apertura del juicio político.

De esta manera, los demócratas reaccionaban a la resolución publicada el lunes por el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, que proponía una serie de normas para regir este proceso, que tendrán que ser sometidas a votación en el pleno de este hemiciclo, controlado por los conservadores, una vez que se abra el “impeachment”.

Según el calendario sugerido por McConnell, el juicio político podría llegar a su fin a finales de la próxima semana si no se presentan pruebas o testigos adicionales y ofrecería un total de 24 horas a lo largo de dos días a los “fiscales” y a la defensa de la Casa Blanca para exponer sus argumentos, con lo que las jornadas se extenderían hasta más allá de la medianoche.

A continuación habría un periodo de preguntas y respuestas de 16 horas, seguido por un debate y una votación acerca de si se deben considerar pruebas y testigos adicionales.

Schiff subrayó que ahora entiende por qué McConnell no les trasladó el contenido de esa resolución antes, porque “no es nada parecido al proceso empleado durante el juicio político a (Bill) Clinton”.

“El senador McConnell no consultó en absoluto con el senador (Chuck) Schumer (líder de la minoría demócrata en el Senado) sobre el contenido de este texto”, dijo.

En su opinión, el motivo por el que McConnell ha propuesto que las sesiones en el Senado se alarguen hasta altas horas de la noche es porque “espera que el pueblo estadounidense no lo esté viendo”.

Se espera que las audiencias del “impeachment” comiencen a la las 01.00 p.m. (ET) cada día, con lo que las jornadas podrían alargarse hasta las 01.00 a.m. (ET), si hay descansos.

Además, Schiff avisó de que “si el senador McConnell hace el primer juicio político de la historia sin testigos o documentos, no probará que el presidente es inocente, solo demostrará que el Senado es culpable de trabajar con el presidente para evitar que la verdad salga a la luz”.

Trump es el tercer presidente de la historia del país que se enfrenta a un “impeachment” después de Bill Clinton (1993-2001) y Andrew Johnson (1865-1869), ambos exonerados por la Cámara Alta.

El caso se desencadenó por una queja de un informante a los servicios de Inteligencia después de una llamada en julio entre Trump y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en que el estadounidense solicitó a Kiev que iniciara pesquisas sobre uno de sus rivales políticos, el exvicepresidente Joe Biden, actual precandidato demócrata a los comicios de este año, y su hijo Hunter por presunta corrupción en ese país.

Según la oposición progresista, Trump condicionó la entrega de casi 400 millones de dólares en ayuda a Ucrania y la programación de una reunión en la Casa Blanca con Zelenski a su exigencia de que Kiev anunciara públicamente que planeaba investigar a Biden.