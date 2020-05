La Justicia venezolana dicta prisión preventiva a 40 personas por ataque fallido

Caracas, 16 may (EFE).- La Justicia de Venezuela dictó prisión preventiva para 40 personas por su vinculación con el fallido ataque marítimo de hace dos semanas en el que, según el Gobierno, fallecieron 8 personas y otras 45 resultaron detenidas, informó este sábado el Tribunal Supremo de Justicia.

En un comunicado emitido por la institución con los nombres y apellidos de los afectados por la medida cautelar no figuran Airan Berry y Luke Denman, dos ex militares estadounidenses detenidos, cuya condición procesal no fue brindada por la fuente.

Ambos tenían identificación de la contratista militar Silvercorp, una empresa con la que firmó un contrato el estratega Juan José Rendón, hasta la semana pasada asesor del opositor Juan Guaidó, para esos ataques, si bien explicó que finalmente no les dio “luz verde” y que Guaidó no lo firmó.

En la lista emitida por el Tribunal, además de los dos estadounidenses, faltan tres nombres más para completar las 45 personas que el Ejecutivo aseguró haber detenido.

HOMICIDIO INTENCIONAL CONTRA MADURO

Uno de los que quedará en prisión preventiva es el capitán Antonio Sequeda, exintegrante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), acusado de los delitos de homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del presidente Nicolás Maduro, traición a la patria, tráfico ilícito de armas de guerra, terrorismo y asociación para delinquir.

Otro de los participantes, Josnars Adolfo Baduel, también obtendrá prisión preventiva acusado de los delitos de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria.

Según el Ejecutivo, Baduel ya era prófugo de la Justicia, tras haber participado en “dos o tres intentonas golpistas” entre los años 2018 y 2019.

Este imputado es hijo de Raúl Baduel, un general que fue aliado Hugo Chávez, considerado el artífice de su vuelta a la Presidencia tras el golpe de Estado que le derrocó durante 48 horas en abril de 2002, exministro de Defensa entre 2006 y 2007. En 2009 fue enviado a prisión tras ser acusado por corrupción.

REBELIÓN Y CONSPIRACIÓN

A la mayoría de los detenidos se les dictó la medida por “la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, rebelión y conspiración con gobierno extranjero (…) tráfico ilícito de armas de guerra y asociación”, según reza el documento.

A otro de los acusados se le imputa el delito de “financiamiento al terrorismo”.

Todos deberán permanecer en prisión hasta que los tribunales correspondientes decidan la fecha en la que arrancará el proceso judicial con la audiencia preliminar, en la cual se conocerá si pasan a la siguiente fase, que determinaría, de manera individualizada, las penas a pagar por los hechos que se les imputan.

GUAIDÓ “AL FRENTE”

Cilia Flores, esposa del presidente Maduro, afirmó esta semana que el líder opositor Juan Guaidó estaba “al frente” de los fallidos ataques marítimos y aseguró que “no se salva de esta”.

Sin embargo, la Fiscalía no ha emitido, por el momento, ninguna orden contra él por este caso, a pesar de que, desde que se dieron los ataques, el Gobierno ha mostrado pruebas que lo incriminan.

Guaidó, reconocido por más de 50 países como el presidente encargado de Venezuela, tiene al menos cuatro investigaciones abiertas por la Justicia.