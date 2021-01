MERCEDES BENZ E 450 4 MATIC 2021

E de excelencia E de elegancia E de encanto

Es muy reconfortante que para los de gusto conservador exista una vagoneta o station wagon, y mas aún si viene avalada por la calidad de la firma teutona, Mercedes Benz.

La E 450 2021 tiene espacio, excelente manejo, es suave y segura, un muy buen diseño y muy especialmente, esta llena de detalles, y sobre todo, confortable. Además puede conversar con su auto, que le almacena sus números telefónicos y a voz de mando le conecta con lo solicitado, amén de los mandos “HEY”, que le consentirá a sus pedidos.

Es un vehículo familiar, a la que no aconsejo optar por el maravilloso tapiz blanco si transporta su mascota o niños, la maravillosa alfombra y tapetes blancos un color extremadamente delicado puede dañarse. Para esto puede elegir otros colores de tapices en la que no pierda la armonía. De los colores exteriores están disponibles el Cardinal Red Metallic, Lunar Blue Metallic, Selenite Gray Metallic, Cirrus Silver Metallic, Obsidian Black Metallic, Graphite Grey Metallic, Mojave Silver Metallic, Diamond White Metallic y Selenite Grey Magno (matte).

Lo interesante es el sistema de seguridad y las cámaras que están colocadas para que usted no pierda ningún ángulo. Para estacionar le muestra claramente el espacio al que están optando, lo mismo si está retrocediendo, los sectores de alcance son clarísimos.

Y las luces de neon interiores, cambian de color si está dentro del vehículo, o está abandonándolo. En esos detalles nos fijamos las mujeres y los hombres se sorprenderán de los rines, realmente extravagantes. Y ya que hablamos de las ruedas que el E450 trae en 19 o 20 pulgadas, se da el caso que ya no viene la rueda de repuesto (spare wheel), algo que ahora muchos carros no la traen y esta vagoneta no es la excepción; ya que se supone que esta calidad de neumático le resiste un pinchón hasta llegar a un punto que podrán solucionarle en detalle. Esto ahora es el sistema ‘run-flat’, es decir que puede andar con el neumático pinchado y el vehículo puede seguir por lo menos de 10 a 15 millas más; reduciendo la velocidad, hasta colocarse en un lado de la carretera para que sea asistido. Recuerde que los Mercedes Benz tienen un excelente servicio de asistencia en ciudad o carretera y al llegar su vehículo al concesionario más cercano le cambiaran el ‘run-flat’.

El motor es un 3.0L en línea de 6 cilindros EQ Boost, 362 caballos de fuerza y 369 libras pie de torque. El precio base del E 450 4MATIC todo terreno comienza en un precio base de $67.600. Bueno, ahora solamente tendría que decir “HEY” Mercedes Benz, ¡Ven a Mí!

Angelica Willard – Automotive Writer – Journalist Member de SAMA – TAWA – NWAPA – NAHP – IAPA (SIP)