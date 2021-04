Documental sobre Rita Moreno y su resiliencia se estrenará en los cines

Los Ángeles, 1 de abril (EFE).- El documental “Rita Moreno: Just a girl who decided to go for it” se estrenará en los cines el próximo 18 de junio, dándole la oportunidad al público nuevamente de deleitarse con el talento de la puertorriqueña ganadora de premios Óscar, Grammy, Emmy y Tonys, en sus más de 70 años de carrera.

La compañía Roadside Attractions adquirió los derechos de este documental dirigido por Mariem Pérez Riera, informó este lunes la compañía en un comunicado.

Estrenado en el último festival Sundance, el largometraje muestra a la actriz nacida en Puerto Rico hablando con franqueza sobre su infelicidad durante el largo matrimonio con Leonard Gordon o los abusos sexuales que sufrió por parte de grandes productores de Hollywood.

En recientes declaraciones a Efe, Pérez Riera dijo que la cinta expone “el prejuicio hacia la mujer”, y espera que la historia de Moreno sirva para concienciar a las nuevas generaciones de mujeres que no se debe tolerar la falta de igualdad “que todavía se sigue viviendo en Estados Unidos y, más aún, en toda Latinoamérica”.

“El hecho de que ella pasara por estos abusos y acosos sexuales hace ya 60 años, y que todavía hoy mujeres como yo sigamos viviendo situaciones similares, me parece importante para recalcar lo mucho que todavía queda por avanzar”, ha señalado Pérez Riera.

Y es que, a pesar de convertirse en la primera actriz latina en ganar un Premio de la Academia por su papel de Anita en “West Side Story” (1961), los estudios siguieron ofreciendo a Moreno papeles menores como minorías étnicas estereotipadas, ignorando el talento que había demostrado.

Roadside compró los derechos en EE.UU. con excepción de la licencia de TV de American Masters de PBS, que presentará la premiere exclusiva en la TV de EE.UU. del documental luego de su amplio estreno en los cines.

“Las estrellas como Rita no son algo muy frecuente, su historia en la industria del espectáculo y sus recuerdos personales cautivarán a una audiencia mucho más grande y diversa y los logros que sigue alcanzando son algo realmente optimista para todos luego del año que hemos vivido”, dijeron en un comunicado los copresidentes de Roadside, Howard Cohen y Eric d’Arbeloff.