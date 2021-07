ESCAPE ROOM 2: TOURNAMENTS OF CHAMPIONS

ESCAPE ROOM 2 es la secuela del exitoso thriller psicólogico que aterrorizó a las audiencias alrededor del mundo recaudando $155 millones en la taquilla

Dirigida por: Adam Robitel

Guion de: Will Honley y Maria Melnik con Daniel Tuch

Argumento de: Christine Lavaf y Fritz Bohm con Will Honley

Producida por: Neal H. Moritz

Productores Ejecutivos: Adam Robitel, Karina Rahardja, Philip Waley

Elenco: Taylor Russell, Logan Miller, Indya Moore, Holland Roden, Thomas Cocquerel

Carlito Olivero

INDYA MOORE en ESPACE ROOM 2

Actriz, modelo, activista, Indya Moore es muchas cosas, pero aún lo mantiene bastante discreto.

Actriz de la película de terror, Escape Room 2, o también en la exitosa serie Pose, pero la verdad su historia es digna de un libro.

Fue al colegio con Cardi B: Ambas se criaron en el Bronx, Indya Moore Cardi B. “Vengo de una comunidad muy urbana, soy del Bronx. Y sabes que todos nos amamos aunque no siempre lo parezca. Tenemos mucho drama, tenemos muchos problemas familiares pero, ¿quién no? ”, dijo en 2018 en la Ebony Power 100 Gala. “Un saludo a Cardi B… tú, mi hermana, fuimos a la escuela juntas. Cada vez que estamos en el mismo lugar, ella me ignora… Realmente no me da vida, pero sabes que yo siempre te doy vida, te amo”, dijo Moore.

Se identifica como Afro-Taína: Indya es de ascendencia haitiana, dominicana y puertorriqueña, y se identifica como afro-taína. En la 71° edición de los Premios Emmy en 2019 explicó a Remezcla, lo que significa el término. “Creo que la inclusión interseccional es importante porque la inclusión afirma que perteneces, y creo que eso es algo que deberíamos impulsar en los medios que creamos, en todas sus formas. Para afro-taínos, para todos. Todos los que están marginados”.

Su papel de Brianne en Escape Room 2: Ahora de Moore es en Escape Room: Tournament of Champions, la secuela del exitoso thriller psicológico que aterrorizó al público de todo el mundo. En esta segunda parte, seis personas, sin saberlo, se encuentran encerradas en otra serie de salas de escape, descubriendo lentamente lo que tienen en común para sobrevivir y se dan cuenta que ya han jugado el juego antes.

Es modelo: Moore también es modelo y ha aparecido en el lookbook Pre-Fall 2019 de Louis Vuitton, en campañas publicitarias de Calvin Klein y en las portadas de Teen Vogue, Elle, Vogue España y L’Officiel USA, entre otros. Debido a que su activismo es interseccional, quiere que la industria de la moda deje de romantizar la blancura e invisibilizar los cuerpos trans.

Moore también interpretó a Angel en Pose, la cual contó con más actores transgénero que cualquier serie de televisión en la historia. Este drama ganador de un Emmy celebra las leyendas del baile clandestino en Nueva York, un movimiento que se hizo notar por primera vez a fines de la década de los ochenta.