SPACE JAM: A NEW LEGACY

SPACE JAM: A NEW LEGACY

Warner Bros. Pictures presenta una producción de Proximity/The SpringHill Company, una película de Malcolm D. Lee, “Space Jam: A New Legacy”. La película será distribuida en todo el mundo por Warner Bros. Pictures. Se estrenará en los cines de todo el país el 16 de julio de 2021 y estará disponible en Estados Unidos en HBO Max durante 31 días a partir del estreno en cines.

El campeón de baloncesto e icono mundial LeBron James se embarca en una aventura épica junto al eterno Bugs Bunny con el evento de animación y acción en vivo “Space Jam: A New Legacy”, del director Malcolm D. Lee y un innovador equipo de realizadores que incluye a Ryan Coogler y Maverick Carter. Este viaje transformador es una mezcla desenfrenada de dos mundos que revela hasta dónde están dispuestos a llegar algunos padres para conectar con sus hijos.

Cuando LeBron y su hijo Dom quedan atrapados en un espacio digital a manos de una inteligencia artificial malvada, LeBron debe devolverlos a casa sanos y salvos guiando a Bugs, Lola Bunny y a toda la banda de indisciplinados Looney Tunes hacia la victoria sobre los campeones digitalizados de la inteligencia artificial en la cancha: una poderosa lista de estrellas del baloncesto profesional como nunca antes las habías visto.

Los Tunes se enfrentan a los Goons en el desafío más importante de su vida, que redefinirá el vínculo de LeBron con su hijo y arrojará luz sobre el poder de ser uno mismo. Los Tunes, listos para la acción, destruyen las convenciones, potencian sus talentos únicos y sorprenden incluso al “Rey” James jugando el juego a su manera.

James protagoniza la película junto al nominado al Oscar, Don Cheadle (las películas de “Avengers”, “Hotel Rwanda”), Khris Davis (“Judas and the Black Messiah”, la serie de televisión ” Atlanta “), Sonequa Martin-Green (la serie de televisión ” The Walking Dead “, ” Star Trek: Discovery”), el debutante Cedric Joe, Jeff Bergman (“Looney Tunes Cartoons”), Eric Bauza (“Looney Tunes Cartoons”) y Zendaya (próxima “Dune”, “Malcolm & Marie”).

Lee (“Girls Trip”, “Night School”) dirige un guion de Juel Taylor & Tony Rettenmaier & Keenan Coogler & Terence Nance y Jesse Gordon y Celeste Ballard, con una historia de Juel Taylor & Tony Rettenmaier & Keenan Coogler & Terence Nance y Terence Nance. Basada en “Space Jam”, escrita por Leo Benvenuti & Steve Rudnick y Timothy Harris & Herschel Weingrod. Los productores de la película son Ryan Coogler, LeBron James, Maverick Carter y Duncan Henderson, y los productores ejecutivos son Sev Ohanian, Zinzi Coogler, Allison Abbate, Jesse Ehrman, Jamal Henderson, Spencer Beighley, Justin Lin, Terence Nance e Ivan Reitman.

El equipo creativo detrás de las cámaras del director incluye al director de fotografía Salvatore Totino (“Spider-Man: Homecoming”), al productor de animación Troy Nethercott (“Wonder Park”), a los diseñadores de producción Clint Wallace (la próxima “Eternals”) y Akin McKenzie (“When They See Us” de Netflix), al editor Bob Ducsay (“Godzilla: King of the Monsters”, “Star Wars Episode VIII – The Last Jedi”) y la diseñadora de vestuario Melissa Bruning (“Rampage”, “War for the Planet of the Apes”). La música es de Kris Bowers (“Greenbook”, “Bridgerton” de Netflix).

Warner Bros. Pictures presenta una producción de Proximity/The SpringHill Company, una película de Malcolm D. Lee, “Space Jam: A New Legacy”. La película será distribuida en todo el mundo por Warner Bros. Pictures. Se estrenará en los cines de todo el país el 16 de julio de 2021 y estará disponible en Estados Unidos en HBO Max durante 31 días a partir del estreno en cines.

Como resultado de la mezcla de fotografía de acción real y animación digital de la película, James se encontró a menudo actuando con coprotagonistas que todavía no habían sido dibujados, un obstáculo creativo incluso para el intérprete más experimentado. “Es un reto cuando estás haciendo una escena y tienes que visualizar que muchos de los Tunes están ahí. Se trata de ser capaz de usar la imaginación. Creo que, como adultos, a veces perdemos la imaginación a medida que envejecemos. Así que ahora mismo estoy devolviendo eso a mi vida, tratando de volver a darle rienda suelta a la imaginación, que es algo muy bonito también”.

Si James es el alma de “Space Jam: A New Legacy”, el corazón de la película se encuentra en Cedric Joe, que interpreta al personaje del hijo del medio de LeBron, Dom, que sabe de tecnología. Dom comparte el entusiasmo de su padre por su pasión; el problema es que para Dom no es el baloncesto. En su lugar, sueña con ser diseñador de videojuegos, pero le cuesta hablar por miedo a decepcionar a su padre. Sin embargo, una vez que se ven arrastrados al universo de los servidores de Warner 3000, ambos necesitarán sus singulares habilidades para encontrar la salida.

El eje de esta historia familiar se puede encontrar en el eje de cualquier familia, su madre. Sonequa Martin-Green interpreta a Kamiyah James, la esposa de LeBron y madre de tres hijos. Kamiyah tiene que hacer malabares con el deseo de su hijo mayor, Darius, de seguir los pasos de su padre con su talla 16, mientras que su hijo menor, Dom, está más centrado en ser un jugador que en jugar un partido real en la cancha. Kamiyah trata de convencer a LeBron de que reconozca el verdadero talento de Dom y de que por fin vea a su hijo pequeño tal y como es.∆