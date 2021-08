El derechista Ricardo Anaya asegura que López Obrador lo quiere en la cárcel

Ciudad de México, 21 ago (EFE).- El excandidato presidencial Ricardo Anaya, quien contendió en 2018 contra Andrés Manuel López Obrador, aseguró este sábado que el actual presidente de México lo quiere castigar metiéndolo a la cárcel para que no sea aspirante a la Presidencia en 2024.

Anaya, excandidato a la Presidencia en 2018 por el derechista Partido Acción Nacional (PAN), denunció mediante un video de casi ocho minutos que desde hace un mes López Obrador ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) ir en contra suya tomando como base las declaraciones del exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya (2012-2016), acusado de corrupción.

“Con la novedad que López Obrador me quiere meter a la cárcel con el testimonio de dos testigos ‘balines’ (de baja calidad). O sea López Obrador me quiere ‘fregar’ a la mala”, afirmó Anaya en un video publicado en Twitter.

“Le estorbo para sus planes de sucesión en 2024. No quiere que yo sea candidato y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo”, añadió.

Más tarde, el presidente López Obrador señaló en un mensaje en redes sociales que no tiene nada que ver “con la persecución que supone Ricardo Anaya”.

“No es mi fuerte la venganza. Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya; que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad. Ya no es el tiempo de antes: puede haber políticos presos pero no presos políticos”, apuntó el mandatario.

En 2020, Anaya protagonizó titulares luego de que Lozoya lo acusara de haber recibido sobornos de Odebrecht a cambio de apoyar la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) cuando presidía la Cámara de Diputados.

El político negó las acusaciones y anunció una demanda contra Lozoya.

En su explicación, Anaya señaló este sábado que el expediente fue mal estructurado, “estaba hecho con las patas”, y dijo que lo alteraron ya que antes decía que Lozoya le habían entregado dinero cuando él era diputado el 8 de agosto de 2014.

“Pero se dieron cuenta de que en esa fecha yo no era diputado y que en esa fecha ni siquiera estaba en la Ciudad de México”, apunto Anaya.

Ante ese escenario, el político, de 42 años, dijo que se defenderá y presentará pruebas contundentes para desenmascarar el proceso judicial que quiere abrir en su contra. Por ello avisó: “voy a tener que estar fuera (del país) una temporada, espero que sea muy breve”.

Aunque dijo que “no es lo que me hubiera gustado. En lo personal y sobre todo en lo familiar es una decisión bien dura, pero a ese nivel se está degrandando la política en México y por ahora no hay de otra, porque si me dejo me van a quitar mis derechos políticos y me van a quitar la posibilidad de ser candidato en tres años”.

En enero de este año, Anaya dio a conocer su intención de presentarse en las elecciones presidenciales de 2024. En aquel momento, explicó que quería recorrer de “tiempo completo” el país y conocer las necesidades de la población visitando en una primera etapa más de 1.000 municipios.

A finales de septiembre de 2020, Anaya anunció su retorno a la política tras la estrepitosa derrota del 2018, cuando consiguió apenas el 22,27% de los votos frente al 53,19% de López Obrador.

Hasta ese tiempo, el político conservador se había retirado de la vida pública y daba clases en una universidad.