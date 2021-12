Billie Eilish, la voz de una generación

La cantante estadounidense Billie Eilish es una de las grandes estrellas del pop actual que permanece en lo más alto de las listas de ventas de discos y, ahora, va a cumplir… solo 20 años.

+++ Sus padres, actores, no la llevaron a las clases oficiales para estudiar. “Estoy contenta de no haber ido al colegio, porque si hubiera ido, no habría tenido nunca la vida que tengo ahora”, dijo en 2020 a la revisa Vogue.

+++ Eilish ha sido nominada en diez ocasiones a los Grammy, de los que se llevó siete a casa. Entre ellos, a grabación del año, álbum del año, canción del año y mejor álbum pop. “No voy a malgastar vuestro tiempo, de verdad, no lo voy hacer. Os quiero. Gracias por esto”, dijo al recoger el premio a mejor álbum en 2020.

+++ La joven artista, que pasó por una depresión y algunas amistades tóxicas, no se considera una persona oscura y aseguró que nadie que la conozca piensa eso. “¡Dios míos! Siempre me río de todo”, dijo.

Su nombre comenzó a sonar cuando tenía apenas 13 años gracias a una canción que escribió su hermano y que subieron a la plataforma de distribución de audio en línea Soundcloud.

En el 2019, Billie Eilish ya posicionó como el nuevo sonido del pop. Era una voz fresca, enigmática, llena de personalidad y que no tiene miedo de hablar de sus tristezas, de momentos de felicidad y burla salpicados por notas agridulces en sus letras y ritmos; esta fue la voz que nos trajo canciones como Bad guy y When the party is over , todas en un álbum que le valieron cinco premios Grammy. ¡Y todo esto antes de cumplir la mayoría de edad!

Desde entonces, en medio de un ascenso vertiginoso a la fama y dos años de pandemia, Billie Eilish se ha convertido en una de las voces más representativas de nuestra generación. Para conocer y disfrutar de su música única, traemos una playlist con lo mejor que tiene para ofrecer esta artista: desde sus primeros éxitos como la divertidamente malvada You should see me in a crown , hasta su creación para la más reciente película de James Bond No time to die ; desde su agresivo éxito pop Therefore I am , hasta sus más recientes creaciones hechas para su nuevo álbum, como la melancólica Your power y el ritmo irresistible de Lost cause .

Con un nuevo álbum asomándose en el horizonte y sin que haya señal de que esta artista vaya a bajar su ritmo creativo, estamos convencidos de que Billie Eilish nos dará años y años de pop como ningún otro: extraño, lleno de ritmo, con letras cautivadoras. ¡Y puede escucharlo todo en esta selección musical que hemos armado para usted!