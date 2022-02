“The Power of the Dog”, favorita de unos Óscar con fuerte presencia latina

Los Ángeles (EE.UU.), 8 feb (EFE).- “The Power of the Dog”, de Jane Campion, se convirtió hoy en la gran favorita para los Óscar al acumular doce nominaciones en una edición con fuerte presencia latina, gracias a candidaturas como las de los españoles Penélope Cruz y Javier Bardem, el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, el colombiano Sebastián Yatra o la cinta de animación “Encanto”.

La Academia de Hollywood anunció este martes sus candidatos para los galardones más prestigiosos del cine, que se entregarán el 27 de marzo en Los Ángeles (EE.UU.), un listado que encabeza “The Power of the Dog” seguida de “Dune” con diez nominaciones, “Belfast” y “West Side Story” con siete cada una y “King Richard” con seis.

“THE POWER OF THE DOG”, UN ‘WÉSTERN’ DIRECTO AL ÓSCAR

El drama dirigido por la cineasta Jane Campion figura en prácticamente todas las categorías estrella, como mejor película, dirección, fotografía, banda sonora y, por supuesto, interpretación masculina para su protagonista, Benedict Cumberbatch. Además de Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee, por sus papeles secundarios.

La neozelandesa Campion, que en 1994 se convirtió en la segunda mujer candidata a mejor dirección en la historia de los premios por “The Piano”, tiene todas las papeletas para hacerse con la estatuilla doble: película y dirección.

“The Power of the Dog”, un ‘wéstern’ ambientado en el Estados Unidos de principios del siglo XX que explora el alcoholismo, la masculinidad tóxica y la homofobia, llega a los Óscar con una destacada cosecha de galardones entregados por asociaciones de la crítica, festivales y sindicatos.

Si finalmente se hace con el premio a la mejor cinta, Netflix, plataforma que acoge la producción, conseguiría el ansiado Óscar que se escapó con “Roma”, “The Irishman” y “Mank” en años anteriores.

Como principales oponentes tendrá a “Dune”, “Belfast” y “West Side Story”, las siguientes películas favoritas por número de nominaciones, que también aspiran al reconocimiento a mejor película.

Otra de las, a priori, favoritas de la crítica, “Licorice Pizza” quedó descolgada al reunir solo tres candidaturas, aunque la historia de los Óscar confirma que los premios no siempre van para la cinta más nominada.

El resto de aspirantes a mejor película son “Coda”, “Don’t Look Up”, “King Richard”, “Nightmare Alley” y la japonesa “Drive My Car” que, como hizo “Parasite” en 2020, competirá tanto en la categoría de mejor película general como en la sección extranjera.

SIN HISPANOS A LA MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

No habrá presencia hispana en mejor película internacional, que deja una histórica primera nominación para Bután, por “Lunana: A Yak in the Classroom”, y reparte entre “Flee” (Dinamarca), “The Hand of God” (Italia) y “The Worst Person in the World” (Noruega) el resto de clasificaciones.

Ni la española “El buen patrón”, de Fernando León de Aranoa, ni la mexicana “Noche de Fuego”, de Tatiana Huezo, ni la panameña “Plaza Catedral”, de Abner Benaim, que pasaron el primer corte y quedaron entre las quince semifinalistas, fueron seleccionadas por los casi 10.000 votantes que conforman la Academia de Hollywood.

Pero los hispanos sí estarán en la gala en otras categorías: la película “Encanto”, ambientada en Colombia, está nominada a mejor cinta de animación y a mejor banda sonora y su tema “Dos Oruguitas”, con el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda y el colombiano Sebastián Yatra, compiten por el Oscar a la mejor canción.

ESPAÑA EN LOS ÓSCAR: JAVIER BARDEM, PENÉLOPE CRUZ y ALBERTO IGLESIAS

A pesar de que el largometraje seleccionado por la Academia de Cine española ha quedado fuera de la carrera por el Óscar, España tendrá una presencia muy destacada.

Javier Bardem, que también protagoniza “El buen patrón”, será candidato a mejor actor por “Being the Ricardos”, en la que interpreta a Desi Arnaz, un cubano que protagonizó junto a la actriz Lucille Ball una de las series más vistas de la historia de Estados Unidos, “I love Lucy”.

La popularidad de la serie y la ovación que ha recibido su compañera de reparto, Nicole Kidman, ayudarán al español en una categoría que cuenta con dos pesos pesados, Benedict Cumberbatch (“The power of the dog”) y Will Smith, quien ha logrado las mejores críticas de su carrera por “King Richard”, además de Andrew Garfield, por “tick, tick…BOOM!”, y Denzel Washington, por “The Tragedy of Macbeth”.

Bardem, que ya tiene una estatuilla dorada por “No Country for Old Men” (2008) y sendas nominaciones por “Before Night Falls” (2001) y “Biutiful” (2011), acudirá a la ceremonia con Penélope Cruz, nominada por “Madres paralelas”, de Pedro Almodóvar.

Es la cuarta nominación al Óscar para la española, que lo ganó en 2009 por “Vicky Cristina Barcelona” y ya aspiró al premio por un trabajo en español con “Volver” (2007), a lo que se sumó su candidatura por “Nine” (2010).

Cruz, que comenzó a sumar reconocimientos por este trabajo cuando ganó la Copa Volpi del Festival de Venecia, comparte candidatura con favoritas como Kristen Stewart (“Spencer”) y Nicole Kidman (“Being the Ricardos”), además de con Olivia Colman (“The Lost Daughter”) y Jessica Chastain (“The eyes of Tammy Faye”), en un apartado que dejó fuera a Lady Gaga (“House of Gucci”).

Almodóvar tampoco concurrirá en mejor dirección y mejor guion original, aunque su amigo y colaborador, Alberto Iglesias, luchará por el premio a la mejor banda sonora por “Madres paralelas”, en la que es su cuarta nominación tras las conseguidas por “The Constant Gardener”, “The Kite Runner” y “El topo”.