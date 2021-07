Haití un magnicidio por resolver

A mi manera

Juan Carlos Valderrama

Usted leerá un conjunto de inconsistencias e incoherencias de supuestos hechos y conjeturas y formará su propia opinión porqué en este magnicidio hay muchos cabos sueltos por resolver, aquí se enterará de los que muchos medios no le informan sobre este caso.

Con más preguntas que respuestas sobre ¿Quién planificó la ejecución de este magnicidio? ¿Cuál fue el objetivo o misión primigenia? ¿Quién los contrató? ¿Cuánto les pagaron o aun no les pagan? ¿Es este un crimen de Estado?

En primer lugar hay que tratar de definir ¿Qué es un magnicidio? se presume que es el asesinato de una persona importante usualmente una figura política o religiosa cuya motivación puede ser ideológica o política, la intencionalidad es provocar una crisis o eliminar un adversario para llevar a cabo sus planes; dicho esto sí el asesinato del Presidente Jovenel Moise fue un magnicidio y se produjo el 7 de julio del 2021 a la 1.00 de la madrugada aproximadamente, en su residencia por un escuadrón de elite de la muerte, los actores materiales serían mercenarios profesionales.

Cabe preguntarnos ¿Quiénes y por qué torturaron al presidente antes de asesinarlo? de acuerdo al informe judicial elaborado por el juez de paz, magistrado suplente de Petion-Ville, Carl Henry Destin el cuerpo presentaba 12 disparos o impactos de armas de gran calibre (fusil) y 9 milímetros, un agujero de bala en la frente, uno en cada pezón, tres en la cadera, uno en el abdomen, varios agujeros en la caja toráxica y en el bajo vientre, las placas revelaron que el fémur izquierdo estaba fracturado así como un brazo dicen que fue torturado para obligarlo a firmar algún documento, el cráneo tenía una fractura entre el hueso frontal y el parietal, el ojo izquierdo perforado, además se encontraron casquillos de cartuchos de 5.56 y 7.62 milímetros entre la puerta de entrada y el interior de la residencia.

Pero cabe preguntarnos si ¿hubo traición de los miembros de la guardia de seguridad personal del presidente y cuál fue la actuación del Jefe de Seguridad Dimitri Hérard? de acuerdo a las investigaciones se conoce que estuvo en Colombia hace un no corto tiempo ¿Para qué fue? ¿Qué hicieron los anillos de seguridad del presidente? ¿Porqué no hubo enfrentamientos o intercambio de disparos, sin rasguñados, ni heridos? Ingresar al bunker presidencial no es una tarea fácil, a pesar que las primeras versiones hablaban de un enfrentamiento aproximado de una hora, existió o no tal enfrentamiento. ¿Fue asesinado por sus agentes de seguridad? ¿Porqué llegaron los colombianos a la casa del presidente?

¿Quiénes protegieron y rescataron a la primera dama Martine Moise? ¿Quiénes llevaron a un hospital a ella y a sus hijos? ¿Cómo fue trasladada a un hospital de Miami? se conoce que ella estuvo con un cuadro crítico.Y sus primeras palabras habrían sido “Enviaron a un grupo de mercenarios a asesinar al Presidente en su residencia junto a su familia, lo mandaron a matar por los contratos de construcción, carreteras, presas, electricidad, por el referéndum y las elecciones a fin de año, para acabar con la transición del país”.

El Director General Interino de la Policía de Haití León Charles, anunció haber detenido a un presunto autor intelectual con doble nacionalidad el ciudadano haitiano-estadounidense Christian Emmanuel Sanón de 63 años, quien Ingresó a Haití en un avión privado en junio, con objetivos políticos de arrestar al presidente, acompañado por varios colombianos que figuran en la investigación, se dice que es médico con una deuda de 400.000 de dólares al gobierno de Estados Unidos. En la intervención a su residencia la policía encontró material comprometedor como armas de fuego, 6 pistolas y fundas de pistolas, 20 cajas de municiones, fundas de rifles, 24 blancos de tiro sin usar, una gorra estampada con la etiqueta de la DEA; cabe contar que los implicados colombianos a la primera persona que llamaron fue a él, por ello se le consideró una persona de interés. El mantendría contacto con gente importante de Haití con intereses u objetivos políticos y tendría una ambición política queriendo presentar su candidatura presidencial en el país caribeño.

Aunque hay algunas voces que dicen que los colombianos fueron víctimas de una trampa y que habrían llegado una hora después de los hechos entre las 2 a 3 de la madrugada y que habrían sido contratados por gente cercana al gobierno con el fin de prestar seguridad en los barrios de clase alta así como cuidar a la familia presidencial. El mes anterior se había anunciado la llegada a Haití de un comando especial de expertos colombianos que iban a ayudar a la policía en la lucha contra las pandillas y particularmente contra todos aquellos que están perpetrando secuestros. ¿Podemos darle entonces el beneficio de la duda? Hay registro de videos que ellos se encontraban alojados en el barrio residencial, entonces ¿Cuál es la verdad? ¿Quiénes se presentaron a nombre de la DEA? como se ve en los videos y relatan los vecinos.

Fueron apresados vivos en sólo horas por ciudadanos del pueblo de manera manual, con sogas, no tenían un plan de evacuación o escape, ni apoyo técnico o logístico, los vieron caminado desde las 6 de la mañana hasta las 10 u 11 normalmente del día siguiente del asesinato, moviéndose sin esconderse; la policía realizó un operativo y logró arrestar a 15 sospechosos en la sede diplomática de Taiwán, 3 fueron abatidos en enfrentamiento con la policía, 8 están siendo buscados, en total 26 colombianos y 2 haitiano-estadounidenses ¿Porqué razón no escaparon? ¿Fue una misión suicida? ¿Cuánto les pagaron o es que no les pagaron? Ellos dicen que no entendían y que no sabían que había pasado y tenían miedo a perder la vida. Todo esto es tan raro.

Dicen que no iban a matarlo sino sólo secuestrarlo para que firme su renuncia, él no quiso firmar y terminaron matándolo; dijeron que venían a hacer efectiva una orden judicial para ello se contrataron dos supuestos traductores, cabe preguntar ¿esa orden judicial fue emitida por quién, en qué juzgado, nacional o internacional o era sólo una farsa para contratar a ese personal? dicen que vieron un aviso por Internet en el cual se buscaba 200 personas para realizar trabajos de seguridad y se les ofrecía entre 2,700 y 3,000 dólares mensuales, surge una pregunta ¿Porqué cambió la misión?

El Presidente Jovenel Moise, había permanecido un mes en su casa y no salía a la calle, él había denunciado en una entrevista que existía intenciones del sector eléctrico y otras elites de poder de querer eliminarlo, así como de un complot interno de pandillas haitianas.

Muchas preguntas, pocas respuestas, todo está al parecer aún confuso o está tan claro que no queremos entender.