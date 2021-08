La caída de Andrew Cuomo

A mi manera

Por Juan Carlos Valderrama

Ante más de una decena de denuncias de acoso sexual el Gobernador Andrew Cuomo solicitó al Fiscal General de New York y al Juez Principal de la Corte Estatal de Apelaciones que seleccionaran a un fiscal independiente para que realizara las investigaciones, elevando él su propuesta, ante la cual sus adversarios políticos se opusieron.

Ante esta situación, Andrew pedió a la Procuradora General de New York, Leticia James y a la Jueza Principal, Janet Difiore, que eligieran un fiscal independiente y calificado en la práctica privada y sin filiación política para que emitiera un informe sin injerencia política de manera irreprochable, propuesta que la fiscal no aceptó, expresando que era su responsabilidad llevarla a efecto por ser una ley ejecutiva.

Las normas del estado de New York detalla que el acoso sexual incluye conductas no deseadas de naturaleza sexual, desde el coqueteo no deseado hasta las bromas sexuales que crean un ambiente de trabajo ofensivo, independientemente de la intención del autor.

La investigación de la fiscal general de New York encontró que el gobernador acosó sexualmente a empleadas estatales actuales y anteriores, así como se involucró en “tocamientos no deseados y no consensuales”. También hizo comentarios de naturaleza sexual “sugerente” lo que creo un “ambiente de trabajo hostil para las mujeres”.

La fiscal general de New York ya había emitido un informe en enero sobre como la administración de Cuomo manejó las muertes en los hogares de ancianos, subestimando en un 50% las muertes de ellos.

En su defensa Cuomo ha negado las acusaciones de tocar a alguien de manera inapropiada, pero emitió un comunicado en el que reconoció que algunos de sus comentarios “pueden haber sido demasiado insensibles o demasiado personales” y que se sentía “realmente arrepentido” por lo que podría interpretarse como “un coqueteo no deseado”; sobre el informe dijo que agradecería la oportunidad de una revisión completa y justa ante un juez y un jurado y dijo “esto simplemente no sucedió”, cabe recordar que Cuomo defendió una ley estatal histórica en el 2019 que facilitó a las víctimas de acoso sexual probar su caso en los tribunales.

Sus antiguos amigos y aliados hoy parece que no lo conocen y ha lograron que renuncie al cargo y que en conferencia de prensa diga “asumo toda la responsabilidad por mis acciones”. La legislatura demócrata de New York revocó algunos de los Poderes de Emergencia Temporales de Cuomo, incluso figuras políticas demócratas pidieron su renuncia incluido el Presidente de los Estados Unidos. Algunos de ellos impulsaron una investigación de juicio político, esto seguro se negociará y no prosperará. La parte civil eso si no sabemos en que terminara.

Usted piensa que esto pudiera tener motivaciones políticas, habría que tener en cuenta que los juicios que usted pudiera hacerse por los medios de prensa, escritos y/o televisivos pudieran estar sesgados u orientados y no son la forma de encontrar la verdad y que la manera de hallarla es en los tribunales de justicia.

Cabe preguntarnos sobre el futuro político del exgobernador, conociendo que en política todo puede suceder, esperaremos a ver como concluye este capítulo y si puede levantarse de esta caída o patinada como el mismo lo califica.