Perú vive catástrofe Medio Ambiental

Juan Carlos Valderrama

A mi manera

La Empresa Española REPSOL que administra la Refinería La Pampilla ya había sido sancionada en tres oportunidades: en el 2013 con una multa de 66.9 Unidades Impositivas Tributarias por no controlar ni mitigar eficientemente el impacto negativo generado en el mar con consecuencias inmediatas en la Playa Cavero. En el segundo caso, por presentar información inexacta en el Informe Final del Siniestro con respecto al volumen de barriles de petróleo derramado, en el 2016, con el pago de 115 Unidades Impositivas Tributarias al exceder los limites máximos permisibles de efluentes líquidos industriales, así como no realizar el monitoreo de la calidad del aire. Y, en el 2018, por incumplir su instrumento de gestión ambiental al no realizar el monitoreo de efluentes químicos.

En la Costa del distrito de Ventanilla en el Norte de Lima, el 15 de enero se produjo uno de los mayores desastres ecológicos de todos los tiempos en Perú, cuando el buque tanque Mare Doricum, de bandera Italiana descargaba el hidrocarburo en las instalaciones del Terminal Multiboyas Nro 2 de la Refinería La Pampilla, de la empresa REPSOL desde 1996.

Operar cuando el oleaje era anómalo como consecuencia de la erupción del volcán submarino Hunga Tonga – Hunga Ha’apai en la Isla Tonga fue irresponsable y la empresa en su Plan y Protocolos de Contingencia debió preveer estos acontecimientos.

La OEFA, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental que preside Miriam Alegría sobrevoló con drones la zona impactada que sería de 18,000 metros cuadrados (1.8 hectáreas en el mar). Se estima en 1’800,490 metros cuadrados de suelo y 7’139,571 metros cuadrados de mar.

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP, el 18 de enero, Informó que los daños habían llegado hasta las áreas Protegidas de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, que incluye Islote de Pescadores y la Zona Reservada de Ancón.

Así como las Playas afectadas por la Marea Negra, Costa Azul, Bahía Blanca, Cavero, Chancay, Santa Rosa entre otras.

El impacto socioeconómico para las familias de los pescadores artesanales agrupados en la Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón, APESCAA, y los no asociados es incalculable.

Las imágenes de animales cubiertos del crudo de petróleo inmovilizados, agonizantes y muertos flotando en el mar de Perú son dramáticas. Todas respirando gases tóxicos, toxinas a través del agua, y con consecuencias de problemas gastrointestinales, reproductivos, hipotermia, hipertermia, lo que creó una muerte inminente de especies. ¿Qué hacer es una pregunta válida?

El impacto es directo en aves marinas cormoranes, guanay, piqueros peruanos, corcorán chuita, zarcillos, el pingüino de Humboldt, por nombrar unos cuantos. En los mamíferos acuáticos, delfines, lobos marinos y nutrias que necesitan respirar aire atmósferico; peces de superficie pejerreyes, lisas entre otros.

En las playas o zona intermareal impacta a muymuyes, palabritas, machas, carreteros, anémomas, choros; invertebrados como cangrejos, pulpos, caracoles, estrellas de mar, erizos todos ellos mueren al ser alcanzados por el crudo de petróleo.

En el placton que no sólo es el alimento de muchas especies sino donde se encuentran los huevos y larvas de peces e invertebrados que viven en la costa.

La Contaminación tóxica del agua impedirá la futura reproducción de las especies.

Perú cuenta con una amplia variedad de organismos como el Ministerio de la Producción Produce, El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre SERFOR, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas OSINERGMIN, La Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú DICAPI, entre otros y La Ley General del Ambiente 28611. Se espera que cumplan sus funciones de protección de los intereses nacionales.

El Ministro Ramírez el 17 de enero dijo “… habrá sanción de acuerdo a la acción u omisión que haya cometido la empresa ” “…que hay que considerar que no sólo es el hecho de no haber informado a tiempo, sino de no haber descrito la magnitud del desastre… ”

El Ministerio del Medio Ambiente a través del Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Alfredo Mamani, Informó “…la cifra real de barriles de crudo de Petróleo vertidos en el mar fueron de 11,900”. La empresa dice que fueron 10,396 barriles,sea una u otra la cifra, hablamos de una de las mayores contaminaciones del mar peruano en su historia.

Debemos observar no sólo las sanciones administrativas por información falsa o incompleta, sino la responsabilidad penal de los representantes de la empresa.

FEMA la Fiscalía especializada en Materia Ambiental Lima Nooeste abrió investigación por el presunto delito de contaminación ambiental.

Se espera una demanda civil por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente.

La Defensoría del Pueblo debe estar vigilante que se cumplan los plazos para la remediación ambiental, por lo pronto los 10 días hábiles que dio la OEFA para la limpieza de la zona afectada se encuentra en cuestión.

Las comunidades, las familias,las playas,la fauna, la flora y las especies han sido afectadas, contaminadas, la biodiversidad, el turismo, los pescadores los comercios, la pregunta sería ¿Por cuánto tiempo? Es difícil muy difícil de responder. Serán años o una década cuando menos para la recuperación del ecosistema.

amimanerapublicaciones@gmail.com