A ti mujer

A mi manera

Juan Carlos Valderrama

Eres y has sido siempre una mujer luchadora, que buscas promover el emprendimiento, trabajadora como tú no hay dos, ganadora aunque caigas siempre te levantas, observadora de todo lo que pasa cerca de tu familia, comunicadora con los tuyos compitiendo hoy con la tecnología de los celulares, formadora de tus hijos y de los que no lo son, conquistadora no de un hombre sino de la vida misma.

Fuiste y haz sido muchas veces vulnerada agredida, violentada; eres cual pétalo de una flor delicada pero a la vez fuerte como la flor de loto, renovada y reinventada siempre, integrada aunque no pareciera al momento actual, capacitada en la vida misma, empoderada por las circunstancias, involucrada con los temas de tus hijos y tu familia, preparada casi para todo.

Tu estado siempre es activo y de alerta por lo que eres proactiva, involucrada y participativa en todo tipo de eventos, aunque no conozcas sus reglas.

Eres valiente y noble porque asumes la conducción de una familia responsablemente, de forma competente, muchas veces sin estar preparada o educada para ello pero tu resiliencia te hace competente sin importar tu nivel educativo, porque siempre lo haces con amor.

Tu generosidad y transparencia te hace enfrentar con transparencia los retos del día a día, con una valentía y coraje que nos muestran las fibras de las que estas hecha.

La fuerza interior que tienes te hace imparable, estable ante la adversidad y la tristeza, muestras esa alegría y felicidad que te hacen una mujer integra para enfrentar al mundo.

Aunque algunas veces tu camino parece el incorrecto tomas decisiones que el fin circunstancial justifica tus actos, por lo que la conciencia de tus acciones tienen un gran valor y te convierten en una mujer corajuda y heroína de tu familia y tu valor te engrándese.

Serás siempre bonita, preciosa y femenina, aunque pasen los años a los ojos de quienes te quieren. Tu recuerdo siempre estará en los que teconocieron y amaron, porque sembraste en ellos valores que no tienen relación con el dinero, sino con la ética y la moral, la solidaridad, la igualdad, la generosidad y la justicia social.

El poder de ser mujer no tiene límites se equivocan los que te definen como el sexo débil, eres líder en todos los campos, símbolo y ejemplo de honestidad, generosidad y amor.

A ti, a usted que siempre quiso a sus hijos por encima y a pesar de toda circunstancia, a las mujeres en general.

Este homenaje es realizado con el mayor cariño y amor para las mujeres y las palabras siempre serán cortas y escasas, entre ellas esta su madre, la mía y la de todo aquel que tenga la oportunidad de leer el presente, no hay día, mes o año, para recordar a una mujer, a una madre, después de todo ellas nos han traído a este mundo y siempre seremos parte de ellas. Es imposible no dejar caer unas lágrimas frente a ti mujer.

