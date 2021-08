La variante mortal “Delta”

A mi manera

Juan Carlos Valderrama

No hablamos de militares como Fuerza Delta, esta es la variante de preocupación Delta que se detecta mediante la prueba de secuenciación genómica y que está superando al SARS – COV-2 o Covid-19 original de Wuham, China y a las variantes Alpha, Gamma, Lamba, Beta, las que se diferencian según sus marcadores genéticos. Delta podría causar enfermedades más graves que las otras en personas no vacunadas y la infección en personas totalmente vacunadas es más corta. Hoy es la que marca más record de contagios de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y la que predominará por ser más infecciosa, altamente contagiosa, agresiva y tiene una mayor transmisibilidad. Ni Vietnam y Corea, que son países con grandes medidas de control, han escapado a ella, ni el Reino Unido que tiene una de las más altas tasas de vacunación de Europa al igual que otros países ya la tienen y no lo saben .

Es urgente incrementar las coberturas de vacunación, el Centro de Control de Enfermedades CDC volvió con el uso de las mascarillas en espacios cerrados en áreas de transmisión sustancial o alta, incluso si las personas están vacunadas.

Entre las razones de su alta propagación está su capacidad para burlar los controles fronterizos y las medidas de cuarentena; así como el relajamiento de las restricciones de la población la cual está cansada, harta o fatigada del distanciamiento social y físico.

La mayor cantidad de casos con pronósticos severos se da en lugares con bajas tasas de vacunación en los grupos vulnerables, desprotegidos socialmente por los gobiernos, con una falta de políticas públicas, con poblaciones hacinadas, donde esto puede ser una catástrofe, tras hospitales colapsados, sin camas en las unidades de cuidados intensivos, sin oxígeno y sin apoyos financieros para personas que trabajan informalmente o que perdieron sus trabajos. Como sabemos para Latinoamérica es la norma el limitado o nulo apoyo económico bajo una falsa dicotomía entre economía y salud, donde hay que salir a trabajar para sobrevivir sin vacunas.

Aunque no está claro todavía es el por qué se ha dado un incremento en los casos de niños ingresados a los hospitales, la gran preocupación de médicos pediatras, es que por lo altamente contagioso de la variante Delta sea ella la responsable.

En países donde se firman contratos sospechosos como en Brasil para la compra de vacunas bajo presión de lobistas, otros donde se minimiza a la pandemia como México donde se niega la pandemia, se observa hoy que son los países con más contagios y muertos en el mundo.

Vacúnese con la que se encuentre más próxima a usted, recuerde que hay una sola vida y que puede comenzar como un simple resfriado, no confíe en la impericia política, desconfíe de los que le dicen que no se vacune, cuando ellos ya se vacunaron y usted no lo sabe.

Al final se tendrán que liberar las patentes de la vacuna porque este es un problema global y porque este no es un problema de las industrias farmacéuticas. Se tendrán que fortalecer las redes de salud pública de atención primaria, se impondrá un Pasaporte Sanitario a los viajeros, así como el uso de la ficha de vacunación en los trabajos, la penalización de pruebas PCR (reacción en cadena de la polimerasa) fraudulentas, cuarentenas obligatorias, el uso de aplicaciones tales como Corona App, el no relajamiento de las medidas de auto cuidado, y la disminución de la circulación viral alta en las comunidades, solidaridad y el sentido común con menos política de por medio.