Problemática de los hispanos en Estados Unidos

A mi manera

Juan Carlos Valderrama



Los problemas actuales de los hispanos en Estados Unidos son entre otros la barrera idiomática, altos niveles de natalidad y mortalidad infantil, así como abortos, acoso escolar, perfil racial policial, enfermedades cardiacas y cáncer, altas tasas de muerte por diabetes, obesidad, asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, debido a trabajos riesgosos y sin normas de seguridad. Enfermedades del hígado crónico y cirrosis producto del elevado consumo de alcohol, gran número de accidentes laborales, falta de seguro médico, déficit de ingresos y planes de jubilación, así como ausencia de ahorros, alta proporción de indocumentados, discriminación y racismo, problemas de salud mental tales como depresión, trastorno de ansiedad, trastorno bipolar, una falsa integración social y bajos niveles de inclusión siendo esto una gran inequidad. Somos víctimas de delito de odio por hablar español.

Debemos recordar el esfuerzo del Presidente Trump porque no fueran contadas las personas que no tuvieran documentos o papeles infringiendo la ley que desde 1790 determina que Estados Unidos tiene que hacer un conteo completo de su población, sin importar el estatus legal de sus habitantes, impidiendo un conteo preciso y completo. Igualmente, la fecha final del censo fue adelantada.

Dividirnos es una tarea, un norte, un objetivo, alimentando odios y resentimientos nacionalistas en nuestros países por expansión de tierras deseos expansionistas o intereses políticos egoístas, usurpación de riquezas, el uso de una u otra variante idiomática o lengua nativa, división que ha persistido y subsiste en nuestro inconsciente colectivo y personal, que lleva aún hoy a discriminarnos porque tan mestizos o mezclados seamos.

A pesar de todo ello, el futuro es hispano y no lejanamente tendremos un presidente, tal cual esperemos que su visión sea integral, humanista, ética y moral y no tenga ningún parecido con muchos de las actuales seudo líderes que supuestamente nos representan, que no sea un calco ni una copia de los actuales innombrables líderes de barro.

¡Juntos por una Reforma Migratoria!