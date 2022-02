La exreina de belleza y el suicidio

Juan Carlos Valderrama

A mi manera

Cheslie Kryst ex-Miss Carolina del Norte ex-Miss USA 2019, de 30 años, corresponsal del programa de espectáculos ”Extra TV” supuestamente se suicidó saltando de un condominio o edificio de apartamentos en un rascacielos de 60 pisos, localizado en el 350 west 42nd Street en Manhattan, New York, el domingo 30 de enero del 2022 aproximadamente a las 7:15 a.m. Ella tenía un departamento en el novena piso.

Supuestamente se le vio en la terraza del piso 29 del edificio poco después de las 7:00 a.m., según fuentes del The New York Post. Cabe preguntar ¿qué hacía en ese piso si residía en el noveno piso? Fue declarada de acuerdo a la oficina del Médico Forense, Jefe de la Ciudad de New York, muerta en el lugar “…por múltiples lesiones por impacto contundente”. Indudablemente que las circunstancias y causas de la muerte deberán ser investigadas por la policía, una línea de investigación debería darse sobre el supuesto acoso intenso del que era víctima en las redes sociales por su estatura, raza y estereotipo sobre una reina de belleza.

Ella tenía una maestría en Negocios de la Universidad Wake Forest, era abogada defensora de presos de forma gratuita y buscaba reformar el sistema de justicia.

Fundadora del blog de moda “ White Collar Glam“ ,“ Glamour de cuello blanco” en la que se destaca la vestimenta para mujeres de negocios, fue también embajadora de impacto global de la organización feminista “Dress for Success”. Formó parte de la junta directiva nacional de “Big Brothers Big Sisters”.

La madre dijo a TMZ que su hija sufría de depresión y que la escondió frente al mundo “… que llevaba una vida pública y otra privada”, “…ella enfrentaba una depresión altamente funcional que escondió ante todos y era un sol envuelto en sonrisas”.

Supuestamente dejó una nota que decía que “quería que todas sus pertenencias fueran para su madre”. Horas antes de su muerte escribió en Instagram “Que este día traiga descanso y paz”.

Kryst escribió para Allure en marzo 2021 sobre los desafíos de envejecer a la vista del público, “Cada vez que digo ‘voy a cumplir 30’ me estremezco un poco. A veces puedo enmascarar con éxito esta respuesta incómoda con emoción; otras veces, mi entusiasmo se siente vacío, como si fuera una mala actuación”, se notaba su “incomodidad de envejecer”.

Todos llevamos heridas, algunos cicatrices difíciles de borrar, son producto de la vida que nos ha tocado vivir ante ello debo decir que cualquier persona que tenga pensamientos suicidas debería estar en las manos de profesionales de la Salud Mental quienes le brindarán un adecuado tratamiento e intervención. Nadie debe pensar que la única salida o escapatoria es el suicido , nunca debe ser la única opción.

Descansa en paz Cheslie Kryst.

